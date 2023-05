Irpinia in lutto, è morto Gino Cusano: il politico della semplicità Un male terribile lo ha strappato per sempre all'affetto di tutti

Vinto da un male terribile, che in poco tempo sembra essersi accanito su di lui se ne va inaspettatamente Gino Cusano. Una notizia sconvolgente che ha colto molti di sorpresa e che addolora.

Politico navigato e appassionato, negli ultimi tempi aveva rallentato il passo, a causa delle sue condizioni di salute, senza però mai perdere del tutto i contatti e gli stimoli, con gli amici di sempre ai quali ha sempre mostrato grande simpatia e altruismo.

Un peggioramento del suo stato di salute lo aveva costretto a ricoverarsi prima in ospedale al Frangipane ad Ariano Irpino e successivamente a Bisaccia dove purtroppo lentamente si è spento.

Il politico della semplicità e della gente. Un linguaggio genuino il suo, dettato da una vita fatta di sacrifici e onestà. Generoso come il suo nome. Orgoglioso della sua terra, della sua contrada Orneta che negli anni gli ha regalato numeri da record, un luogo di cui era talmente innamorato e che ha portato sempre in alto, curato nei minimi dettagli fino alle tabelle stradali rese identiche a quelle di una città.

Con sua moglie, Carmela Grasso, biologa presso l'ospedale Criscuoli-Frieri di Sant'Angelo dei Lombardi ha condiviso sempre la passione politica, fino a trasmetterla con entusiasmo anche a lei.

Il suo passaggio con la Lega non lo aveva ancora appagato e premiato abbastanza, come meritava. Il senatore Ugo Grassi nel 2021 lo aveva nominato vice coordinatore della segreteria provinciale di Avellino, ruolo ricoperto fino agli ultimi giorni della sua vita. Era apparso indignato di fronte alle ultime notizie riguardanti il polo logistico in Valle Ufita e sarebbe stato tra i primi a scendere in campo come già fatto in altre occasioni, mettendoci la faccia in difesa del territorio. Non c’è stato il tempo.

Così si esprimeva qualche anno fa

“Non ho mai tradito nessuno, al contrario sono stato immolato e scaricato dopo aver dato tanto al partito. Sarò, com'è nel mio stile, sempre a disposizione delle comunità irpine. Chi mi conosce sa bene come sono. Non ho mai meditato vendette, nè serbato rancori o ripicche verso alcuno.

Da sempre in prima linea in difesa dell'agricoltura, delle sue eccellenze, dell'ambiente e dello sviluppo che passa per le infrastrutture. Tema mai come in questi giorni di grande attualità.

"La priorità sono i collegamenti che vanno potenziati verso la Puglia, il Sannio, la Basilicata. Non dobbiamo isolarci ma aprirci al territorio e alle due sponde, Tirreno e Adriatico. Il nostro territorio è un corridoio strategico per incentivare la ripresa delle aziende e dei segmenti produttivi vitali. Oggi mi sento più responsabile di ieri perché la mia attenzione politica è rivolta ai cittadini e non agli scontri tribali e personali per le poltrone. La politica deve cambiare, e devono cambiare le prospettive della politica. Da sempre sostengo il dialogo e la sinergia tra forze diverse per favorire l'interesse comune e non certo quello privatistico".