Avellino festeggia Santa Rita, oggi è il giorno della processione Si parte alle 18.30 dalla chiesa di via San Francesco Saverio

Si rinnova ad Avellino il culto per Santa Rita. La santa delle cause impossibili è particolarmente venerata nel capoluogo irpino. Ieri c'è stata la celebrazione eucaristica nella chiesa di via San Francesco Saverio con la benedizione dei bambini e delle rose. Una celebrazione molto partecipata. Oggi a partire dalle 18.30 le strade del capoluogo irpino saranno affollate per la rituale processione, tra le piú sentite dai cittadini avellinesi. La processione partirà dalla chiesa di via Francesco Saverio e attraverserà via Del Gaizo, via Amabile, via Del Balzo, via Circumvallazione, via Colombo, via de Conciliis, Corso Vittorio Emanuele, piazza Libertà, via Nappi, via Duomo e rampa San Modestino. “Si tratta di un culto fortemente radicato in città – spiega don Antonio Dente, parroco della chiesa di San Francesco Saverio – che resiste da quasi cento anni in questa chiesa. Prima che fosse realizzata la statua portata tradizionalmente in processione, oggetto del culto dei fedeli era un’altra statua conservata nella chiesa di San Generoso”.