Lotta al cancro, il foulard delle donne in rosa consegnato a Papa Francesco Oggi in Vaticano la speciale consegna al Papa

Vaticano, 22 Maggio 2023, un giorno speciale per la rete del volontariato delle donne Amdos, Amos e delle altre associazioni impegnate nella lotta e prevenzione del cancro al seno, capeggiate dal senologo Carlo Iannace.

"Il foulard thepowerofpink , simbolo della nostra "Una Luce per la vita " , è stato consegnato a Papa Francesco. La forza del "Rosa" .sempre". Spiega Giuseppina Varretta Pink Ladies Calabritto e le referenti di Amdos Alta Irpinia che sono a Roma nel giorno di Santa Rita. Domenica sera, 28 maggio, si terrà la fiaccolata per sostenere la cura delle malattie oncologiche a Pietrelcina con il sostegno di Lilt , Futuridea e The Power of Pink e il patrocinio del comune di Pietrelcina, intitolata "Una luce per la vita". Marcia e preghiere sulle orme di San Pio, per sensibilizzare la popolazione sulla lotta al cancro.