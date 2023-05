Scomparsa Cusano, Melchionna: "Una grandissima perdita per l'intera Irpinia" La nota del presidente servizi cisl Campania

"Esprimo sincero cordoglio per la scomparsa di Gino Cusano. Politico appassionato e uomo di grande onestà intellettuale, impegnato fino all’ultimo per il nostro territorio. Perdiamo con lui un testimone autentico dei valori della politica a servizio dei cittadini."

E' quanto scrive in una nota Mario Melchionna presidente servizi Cisl Campania

"La morte di Gino Cusano rappresenta una grandissima perdita per l'intera Irpinia. Sono profondamente addolorato per la sua scomparsa, un amico e un uomo che con il suo garbo e la sua determinazione nel suo impegno politico ha saputo guidare le istituzioni con competenza e professionalità. Sono vicino alla sua famiglia in questo momento di particolare dolore. Ciao Gino!"