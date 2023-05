Avellino, ritrovato dopo tre giorni Gerardo, storico ultrà dei Lupi Il 55enne è stato ritrovato dopo tre giorni di ricerche

Sospiro di sollievo nel capoluogo, dopo tre giorni di ricerche. E’ stato ritrovato Gerardo Barbarisi, il 55enne tifoso dell’Avellino di cui s’erano perse le tracce da venerdì scorso. Il 55enne è stato rintracciato in città, dopo alcune segnalazioni. E' in buone condizioni, seppure molto provato. Era uscito a piedi dalla sua abitazione senza portare con sé i documenti. Il suo cellulare da venerdì sera risultava spento. Il figlio aveva lanciato un appello attraverso i social media per chiedere aiuto ed erano fioccate le condivisioni per ritrovare il 55enne. Dopo tre giorni di angoscia e intense ricerche l'atteso lieto fine.