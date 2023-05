In migliaia ad Avellino per Santa Rita, ma la pioggia ferma la processione Intorno alle 18.45 è uscita la statua della santa seguita da migliaia di fedeli

È stata sospesa lungo via Guarini la processione in onore di Santa Rita, causa pioggia. Commozione, fede, tradizione si sono vissute per le vie della città in onore della Santa delle cause impossibili, fino all'altezza di via Guarini dove, causa pioggia, la marcia sacra è stata interrotta. La commozione è stata comunque condivisa dai tanti devoti in marcia per le strade di Avellino, nonostante la pioggia sia iniziata a cadere sottile dopo l'uscita dalla chiesa di San Francesco Saverio della statua , particolarmente cara alla pietà popolare. In testa al corteo monsignor Antonio Dente, il sindaco Gianluca Festa, il vicesindaco Laura Nargi, gli assessori Geppino Giacobbe e Stefano Luongo. Con loro il comandante della Municipale Michele Arvonio e altri referenti di comune e forze dell'ordine. "La città abbraccia la sua Santa - dice il sindaco Gianluca Festa-. È sempre commovente vedere come fede e tradizione si tramutino in autentico senso di appartenenza di una comunità genuina e vera. Le nostre preghiere sono per chi soffre, gli ultimi, per gli alluvionati in Romagna, per le popolazioni vittime della guerra in Ucraina e delle altre guerre nel mondo". Tanti i fedeli che hanno rivolto un pensiero alle vittime dell'alluvione in questo giorno di straordinaria spiritualità . Sono numerosi i fedeli arrivati anche dalla provincia per l'evento di fede e amore per la Santa degli ultimi. Tanta delusione per le condizioni meteo che hanno interrotto il rito. Molti i fedeli e devoti che volevano aggiungersi al corteo in zona corso vittorio Emanuele e via De Conciliis rimasti delusi nell'attesa . Il corteo è stato interrotto e la Statua è stata coperta, e in questo momento viene riportata nella chiesa di San Francesco Saverio, percorrendo a ritroso il percorso. Molti fedeli si dicono dispiaciuti per non aver avuto comunicazione immediata dello stop al corteo. Traffico in tilt per le strade chiuse, come previsto dal piano traffico stilato ad hoc per l'evento.