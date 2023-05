L'Europa e le sfide del PNRR, Avellino ricorda David Sassoli L'anima dem della città ha omaggiato il compianto presidente del Parlamento Europeo

La traccia di un europeista convinto, David Sassoli, in un vecchio continente dilaniato dalla guerra in Ucraina e alle prese con la sfida e le incognite del PNRR. Avellino, il pd, ricordano l'ex presidente del Parlamento europeo, scomparso prematuramente nel gennaio del 2022.

Un incontro al Carcere Borbonico organizzato dall'associazione "Democrazia compiuta Irpinia" alla presenza del deputato dem Piero De Luca e del fratello di Sassoli, Filippo. E' ancora viva l'attualità e il valore del suo pensiero

"Mio fratello ha sempre vissuto portanto avanti un impegno forte e profondo, basato su un'idea di Europa che, purtroppo, stenta a decollare nella società odierna. Ma bisogna continuare" ha affermato Filippo Sassoli.

"Questa è un'iniziativa molto importante perché mai come in questo momento si avverte l'esigenza di avere un'Europa unita che protegga, aiuti e sostenga i propri cittadini - ha dichiarato Piero De Luca, deputato del Partito Democratico - l'aggressione della Russia all'Ucraina e il rilancio degli Stati dopo la pandemia sono temi che riportano alla necessità di rafforzare l'Europa. Ancor di più al Sud dove non dobbiamo assolutamente fallire la straordinaria opportunità del PNRR"