Polo logistico, Ferrante: "Priorità strategica a beneficio delle aree interne" La nota del coordinamento cittadino Forza Italia Ariano Irpino

Il deputato Tullio Ferrante, sottosegretario di Forza Italia al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha riferito alla IX commissione alla camera dei deputati in merito alla realizzazione del terminal intermodale in Valle Ufita:

"Sulla base delle intese raggiunte con la Regione Campania nelle scorse settimane, Rfi si è impegnata ad avviare, con tempestiva urgenza, le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento.

E’ stata ribadita la strategicità dello stesso e riconosciuta la necessità di individuare coperture finanziarie in misura adeguata all’opera e ai suoi tempi di progettazione ed attuazione. La realizzazione degli investimenti previsti nell’ambito della Zes Campania, compreso quello che interessa lo snodo intermodale di Valle Ufita, rivestono una priorità strategica a beneficio delle aree interne dell’Irpinia e del Sannio, in quanto cerniera tra le aree metropolitane di Napoli e di Bari, alla luce anche degli investimenti per il potenziamento ferroviario su quest’asse.

Inoltre, nella mattinata di oggi, si è tenuto un tavolo tecnico proprio presso il Mit con tutti gli stakeholders del progetto al fine di valutare tutte le soluzioni più adeguate per la realizzazione dell’opera a testimonianza della grande attenzione che il Governo rivolge alle esigenze del territorio e soprattutto alla ricerca di soluzioni di sistema finalizzate allo sviluppo delle aree interessate…”.

Il circolo di Forza Italia di Ariano Irpino ringrazia l’impegno dell’onorevole Ferrante e del Governo tutto finalizzato a consentire la realizzazione di questa infrastruttura vitale per lo sviluppo di Ariano e della valle dell’Ufita.