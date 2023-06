Partenio, va deserta la gara per l'affidamento dello stadio Ora verrà ripresentato il bando ritoccando al ribasso l’offerta

E' andata deserta la gara per la gestione dello stadio “Partenio-Lombardi”. Neanche l’Us Avellino ha presentato l’offerta per ottenere l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo di via Zoccolari. Fissato a 178 mila euro l'importo per i prossimi due anni. La procedura è scaduta alle 10.30 di ieri senza che nessuna società presentasse la propria offerta. Ora si dovrà andare avanti con una nuova procedura pubblica ritoccando al ribasso il prezzo base. Nulla impedirebbe all’Us Avellino di partecipare e di ottenere la concessione dell’impianto per i prossimi due anni. E non sarebbe un ostacolo la situazione debitoria che esiste tra l'Us Avellino e il Comune. In conferenza stampa, al termine della commissione Trasparenza di mercoledi scorso, i consiglieri di opposizione Ettore Iacovacci e Costantino Preziosi, hanno denunciato alcune presunte irregolarità sull’utilizzo dell’impianto per la mancanza di una convenzione vera e propria e le morosità maturate dall’Us Avellino negli ultimi anni che ammonterebbero a oltre un milione di euro.