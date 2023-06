2 giugno, Vassiliadis: "Una giornata di valori da custodire e garantire" Monito deel segretario provinciale dell'Ugl Avellino

"Il 2 giugno è una data simbolica per la nostra Repubblica. I valori e i principi che la caratterizzano sono garantiti dalla nostra Costituzione, un faro per il nostro cammino sociale, politico ed economico che non deve mai essere persa di vista".

Queste le parole di Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell'Ugl Avellino, oggi presente alla manifestazione organizzata dalla Prefettura di Avellino per celebrare il 77 anniversario della Repubblica.

"L'Irpinia ha tante sfide economiche e sociali da superare, l'obiettivo non è semplice da raggiungere ma abbiamo valori, speranza e coraggio a guidarci verso la meta della rinascita della nostra provincia".