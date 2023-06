Avellino, comunità dei frati Cappuccini a lutto: addio a padre Giovanni Crisci È morto improvvisamente il frate di Santa Maria delle Grazie

La comunità cristiana irpina è in lutto per la morte improvvisa di padre Giovanni Crisci. Frate francescano della parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Avellino, lascia un segno indelebile nel cuore di tanti. Quattro giorni fa la morte di padre Giovanni punto di riferimento per moltissimi fedeli e per la comunità del Carcere di Bellizzi Irpino, dove da tempo offriva conforto spirituale e religioso a tanti detenuti. Padre Giovanni è morto improvvisamente. I suoi confratelli lo hanno trovato senza vita nella stanza. Sono stati celebrati i funerali, ma nella comunità religiosa irpina resta io ricordo vero e amorevole, di un frate autentico, ispirato sempre da fede , speranza e carità. Padre Giovanni ha sempre voluto e cercato il confronto autentico con i fedeli, non risparmiandosi mai nel prestare aiuto e conforto. Sono centinaia i messaggi di cordoglio che stanno raggiungendo i familiari e la comunità religiosa di Santa Maria delle Grazie.

"Cari giovani, fate in modo che nella vita non vi pentiate di aver amato troppo poco". Questa una delle sue frasi che amava sempre ripetere ai giovani fedeli padre Giovanni Crisci. Sulla pagina facebook dei frati Cappuccini di Campania e Basilicata la notizia della sua morte ha raccolto centinaia di like e commenti.