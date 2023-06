Teatro: "Da Festa ricostruzione fantasiosa, il Gesualdo è un flop" Cipriano ridimensiona i numeri del sindaco che parla di stagione entusiasmante per il Massimo

Teatro Gesualdo, stagione flop o da soldout? Come al solito visioni diametralmente opposte tra il sindaco di Avellino Gianluca Festa e Luca Cipriano, l'attuale leader dell'opposizione che per anni ha guidato il Massimo cittadino.

Festa parla di numeri straordinari: 11.416 biglietti venduti e 372mila euro di incasso, 16 spettacoli per serate entusiasmanti annunciando ulteriori grandi novità per il futuro. Per Cipriano è solo una ricostruzione fantasiosa se comparata ai numeri del passato.

“Basta andare a vedere i dati ufficiali e si può constatare come il teatro sia ampiamente sceso nel numero degli abbonati e dell'incasso complessivo. Durante la mia gestione avevamo tremila abbonati, oggi sono praticamente zero e vendevamo 35mila biglietti l'anno. Le cifre del sindaco sono decisamente diverse, parlano evidentemente di un flop. Non è cosi che si racconta la verità anche perchè il sindaco dimentica di dire che negli ultimi anni ha perso il finanziamento regionale per il teatro. Insomma, è il caso di dire, una ricostruzione “teatrale”.