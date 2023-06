Avellino, l'Imbriani sarà demolito: 50 anni di storia e ricordi nell'ultima foto Prof, presidi, alunni e collaboratori scolastici di oggi e di ieri per uno scatto ricordo

Un ultima foto per raccontare 50 anni di storia del liceo "Paolo Emilio Imbriani" di Avellino. Si sono dati appuntamento all’ingresso della storica scuola di via Pescatori ex studenti e prof, docenti e presidi, collaboratori scolastici e protagonisti di mezzo secolo di formazione superiore in Irpinia, per ritrovarsi e lasciare traccia di un passato speciale e indimenticabile.

Il liceo sarà demolito

Quella di quest’anno sarà l’ultima maturità per gli studenti del liceo. La scuola, infatti sarà abbattuta per costruire un nuovo campus, adeguato alle nuove norme. Ma intanto ad andare giù al suolo sarà un liceo dove in tanti ricordano una passato lieto e felice, legato alla formazione delle nuove generazioni.

Il progetto

L'Ente Provincia ha ottenuto l’approvazione del progetto di abbattimento e ricostruzione del Liceo P.E.Imbriani in via Pescatori ad Avellino. Il nuovo Liceo risponderà alle nuove normative sismiche, con un’importante spesa per gli interventi da oltre 14 milioni di euro. Sarà un edificio bellissimo e ultra moderno, quindi non energivoro. Con tutti gli spazi adeguati per la scuola, i lavori già dovrebbero iniziare tra il mese di giugno/ luglio collegati con i tempi della chiusura delle attività della scuola. Gli alunni dell’istituto, saranno trasferiti per il nuovo anno scolastico all’Istituto per Geometri D’Agostino, nelle aule fino ad oggi ospitate dal liceo Virgilio che dovrebbe trasferirsi nella nuova struttura realizzata accanto alla centrale di Via Tuoro Cappuccini. La sezione del geometra, fino ad oggi nelle aule dell’agrario, dovrebbe trovare spazio nella nuova ala dell’Amatucci. Attesa anche la realizzazione del nuovo istituto d’arte De Luca. Si tratterà di una piccola rivoluzione per gli studenti irpini, anche se la Provincia rassicura, nel mese di settembre 2023, le attività scolastiche riprenderanno regolarmente nell’edificio del D’Agostino. Tutte le decisioni sono state condivise con la scuola. In previsione, nei nuovi progetti di edilizia scolastica, saranno interessati anche altri edifici di Avellino“Un messaggio, dei tantissimi alunni – afferma il vicepreside(P.E.Imbriani) De Simone – per dimostrare l’affetto e il tempo trascorso in questo istituto dai tanti alunni che lo hanno vissuto,dove hanno trascorso anni e anni di studio, conoscenza, frequentato classi e ambienti della scuola. Un legame, non solo formativo e scolastico, ma fatto di rapporti umani, tra gli studenti e corpo docente, assistenti e tutte le figure che lo hanno attraversato e hanno lasciato il segno nella sua lunga storia, durata 50 anni. Purtroppo – conclude il vicepreside – come in tutte le cose, si ha un inizio ed una fine, ma questa deve essere intesa una fine, per una rinascita. L’istituto, sarà rinnovato e migliorato, per offrire ai suoi alunni una scuola innovativa e ultramoderna”. .