Giornate irpine di medicina interna 2023: primo appuntamento al "Frangipane" Il ciclo di incontri al via il 10 giugno

Si terranno a partire dal 10 giugno le Giornate Irpine di Medicina Interna 2023 promosse dall'unità operativa complessa medicina Interna del polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino, diretta da Annamaria Bellizzi, e dall'unità operativa complessa medicina interna dell'Aorn “Moscati” di Avellino, diretta da Maria Amitrano, in qualità di responsabili scientifici dell'evento formativo.

Lo scopo di queste quattro giornate di aggiornamento professionale, organizzate in sinergia tra l'Asl di Avellino, guidata da Mario Ferrante, e l'Aorn Moscati, guidata da Renato Pizzuti, è favorire l'integrazione ospedale-territorio su patologie comuni e non, la cui conoscenza ed il relativo approccio terapeutico sono in continua evoluzione.

Punto di riferimento culturale è la Fadi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internistici), molto attiva nell'affrontare le complessità del paziente internistico. In rappresentanza della Fadoi Campania sarà presente al primo appuntamento la presidente Ada Maffettone.

In ciascuna delle quattro giornate verranno affrontate differenti tematiche in cui il ruolo dell'internista risulta centrale. Il primo dei quattro appuntamenti, in programma sabato 10 giugno alle ore 8.30 presso l'aula Magna del polo ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino, è dedicato a “rischio cardiovascolare e tromboembolismo venoso”.

Tra gli argomenti che verranno trattati: il rischio cardiovascolare in relazione all'iperuricemia, all'ipertensione arteriosa, i nuovi approcci terapeutici all'ipercolesterolemia, il diabete mellito e il ruolo dei Sglt2 nel ridurre il rischio cardiovascolare, le malattie reumatiche, l'ecocolordoppler vascolare nella valutazione del rischio cardiovascolare, il tromboembolismo venoso e i rapporti con il Covid, con i vaccini, nel paziente oncologico e come patologia di genere, la trombosi in sedi atipiche (trombosi splancniche e trombosi dei seni cavernosi), il ruolo dell'ecocolordoppler venoso nel management della trombosi distale.