Avellino, una panchina arcobaleno in memoria di Carmela De Prisco L'inaugurazione venerdì 9 giugno nei pressi della sede della CGIL

Un simbolo della battaglia per i diritti civili, dedicato alla memoria di una persona che questa battaglia l'ha sempre sostenuta con grande forza: Carmela De Prisco. Si tratta della panchina dipinta dei colori dell'arcobaleno che, venerdì 9 giugno, alla vigilia dell'Irpinia Pride, sarà inaugurata ad Avellino. L'appuntamento è alle ore 11:00, in via Padre Paolo Manna, nei pressi della CGIL di Avellino.

Carmela De Prisco, che è venuta a mancare tragicamente e prematuramente nel luglio del 2020, era infatti un'iscritta delle due associazioni che hanno collaborato al progetto della panchina arcobaleno, vale a dire la CGIL di Avellino e "Apple Pie: l'amore merita LGBT+". Inoltre, l'iniziativa è stata appoggiata anche dall'associazione "Laika" e dal Comune di Avellino. L'artista MR Francese, invece, ha prestato il proprio talento per realizzare l'opera.

Durante l'evento di inaugurazione interverranno: il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, unitamente ad alcuni rappresentanti dell'Amministrazione comunale; il segretario generale della CGIL di Avellino, Franco Fiordellisi; il presidente di "Apple Pie", Antonio De Padova; e il presidente di "Laika", Andrea Famiglietti.