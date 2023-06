Avvocatura provinciale, selezione di 10 praticanti per tirocinio forense Domande entro le 12 del 14 giugno

Èstato pubblicato nella sezione Avvisi Pubblici dell'Albo Pretorio online della Provincia di Avellino l'Avviso per la selezione (per titoli e colloquio) di 10 praticanti per l’espletamento del tirocinio forense presso l’Avvocatura Provinciale per un periodo di 12 mesi, relativamente al periodo 2023/2024.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14 giugno prossimo.

Di seguito, il link per visionare e/o scaricare l’avviso e il format per la domanda di partecipazione:

https://albo.provincia.avellino.it:8080/AlboOnline/web/Provincia_di_Avellino/avvisi-pubblici/2023/1734