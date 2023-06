Il ruolo prezioso della medicina interna: sinergia tra Frangipane e Moscati Focus ad Ariano su rischio cardiovascolare e tromboembolismo venoso

Il ruolo prezioso della medicina interna. Un grande esempio di sinergia arriva dall’Irpinia tra il Moscati e il Frangipane, indispensabile per combattere patologie sempre più in aumento dopo l’emergenza Covid come il rischio cardiovascolare e tromboembolismo venoso la cui incidenza risulta essere altissima in Campania.

“Parliamo di due patologie piuttosto frequenti - ha spiegato il primario di medicina generale del Frangipane - Annamaria Bellizzi - ci siamo concentrati nel corso dei lavori, sulla capacità di prevenirle e curarle. E’ un reparto il nostro, dove ci sono colleghi giovani e non, molto bravi e motivati. E sono stati una grande forza, soprattutto durante l’emergenza Covid. Dopo aver superato la fase più acuta, oggi ciascuno è nel proprio campo di applicazione. Sono convinta che insieme continueremo a fare un buon lavoro.”

Lo scopo di queste quattro giornate di aggiornamento professionale organizzate in sinergia con l’Asl di Avellino diretta da Mario Ferrante e l’Aorn del Moscati, è quello di favorire l’integrazione tra ospedale e territorio, su patologie comune e non la cui conoscenza ed il relativo approccio terapeutico sono in continua evoluzione. Punto di riferimento culturale è la Fadoi, federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internistici, molto attiva nell’affrontare le complessità del paziente internistico. In ciascuna delle quattro giornate verranno affrontate differenti tematiche il cui il ruolo centrale sarà quello dell’internista.

“E’ importante che il cittadino sappia quello che un ospedale può offrire - ha detto il direttore generale dell’Asl Mario Ferrante - e le risposte da ottenere nel momento in cui avrà necessità. Noi abbiamo ad Ariano Irpino una medicina interna qualificata, performante, con giovani medici bravi ed esperti, una struttura che potrà sicuramente erogare prestazioni a più livelli.

E’ quello di oggi è un ulteriore messaggio che vogliamo far passare: l’ospedale Frangipane c’è e può offrire all’utenza un determinato numero di servizi di qualità.” Ad arricchire la giornata e a rafforzare ancora di più il rapporto tra sanità e territorio, una bellissima mostra di volti e paesaggi ad opera dell'ottimo fotografo arianese Marco Memoli.