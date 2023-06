Cesinali, 5 cuccioli chiusi in una busta e gettati via: salvati da un cittadino L'amministrazione: è stato orrendo sapere che qualcuno li aveva buttati come rifiuti

Buttati via come rifiuti, chiusi in una busta. Sono salvi per miracolo i cinque cuccioli ritrovati a Cesinali, nati sicuramente da poco abbandonati in un terreno in via Salice e rinchiusi in buste di plastica. "Un gesto orrendo che condanniamo e che speriamo non faccia parte della nostra comunità.- spiega l'amministrazione-.Ci dispiace dover dare notizie di comportamenti incivili di questo livello, ma lo facciamo per denunciare e sensibilizzare.Ricordiamo che il nostro comune ha una collaborazione con l'associazione S.O.S. Natura, sempre attenta alle problematiche del territorio e degli animali che potrebbe intervenire anche per evitare tali situazioni.".

Ringraziamo i cittadini che si sono interessati del caso e hanno segnalato l'accaduto prendendosi cura dei cuccioli con passione e amore, ma ci sarebbe bisogno di una madre che li allatti o di qualcuno disponibile ad accudirli H24 altrimenti dovrebbe intervenire l'ASL con tutte le problematiche e i costi dovuti.

Se ci fosse qualche volontario può contattarci.

Invitiamo tutti i cittadini a chiedere aiuto e a denunciare se necessario, non è concesso un comportamento del genere in una comunità civile.