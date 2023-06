Liceo Convitto Colletta, partono i lavori: 9 classi traslocano a via Zigarelli Da settembre. Classi degli ultimi tre anni di liceo classico ed europeo trasferite temporaneamente

Partono i lavori di adeguamento al Liceo Giannasio Convitto Pietro Colletta di Avellino, via agli spostamenti di classi e corsi di studio. Inizieranno le lezioni a settembre in una nuova sede, sempre in centro città, alcuni studenti che frequentano gli ultimi tre anni di corso di studio, del liceo classico ed europeo del Colletta.

Il cantiere sarà aperto a giorni, per consentire i lavori del Pnrr per un importo complessimo di oltre due milioni di euro, per la messa a norma dello storico istituto del salotto buono della città. Entro la fine di questa settimana, al massimo per lunedì partirano gli interventi, di adegumento dello storico Convitto Pietro Colletta di Avellino, e scatta il piano logistico in previsione del ritorno in classe a settembre.

La mensa in palestra

I lavori interesseranno la sala mensa, la cucina e altri dodici locali. Ieri sera alle 18, intanto, si è tenuta una riunione, tra rappresentanti di istituto e della scuola, come anche dell'ente Provincia di Avellino, per parlare del trasferimento di alcuni alunni e corsi di studio.

La sede di via Zigarelli

Dunque, nove classi del liceo classico e di quello europeo( si tratta di classi degli ultimi tre anni di corso di studio, con studenti dai sedici ai 19 anni) saranno trasferiti nella scuola di via Zigarelli, attualmente occupati dal Cipia, formazione per adulti. La Provincia ha garantito la liberazione dello stabile e piena messa a disposizione per il Liceo Ginnasio Convitto Pietro Colletta.

Nella stessa struttura sarà garantita la fruizione di altre classi e locali, che serviranno per le attività di refezione e segreteria, dedicate agli studenti e prof delle classi trasferite, temporaneamente. Sarà indetta una gara di appalto, per aggiudicarsi il servizio mensa del Colletta per il nuovo anno, i pasti saranno garantiti da una ditta esterna, che fornirà il pranzo sia nella sede storica centrale, che in quella provvisoria di via Zigarelli.

I tre moduli nel perimetro della scuola

Per gli alunni che resteranno al corso vittorio Emanuele, i pasti saranno serviti e consumati in palestra. Proprio il plesso dedicato alle attività motorie sarà trasformato temporaneamente in sala mensa,dove saranno realizzate turnazioni, per consentire a tutti gli studenti di mangiare a pranzo. Per le attività motorie si faranno i turni nelle palestre del liceo Mancini e dell'Amatucci di via De Conciliis, in orario pomeridiano. Ma non solo. L'impresa garantirà all'interno del perimetro del Colletta percorsi in sicirezza, per consentire entrata e uscita da scuola e spostamenti verso e dalla palestra a pranzo. In più l'impresa garantirà alla scuola tre moduli di 50 metri quadri l'uno, che saranno sistemati all'interno del cortile della scuola, che potranno essere usati all'occorenza delle attività didattiche e non solo.