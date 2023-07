Ondate di calore: attenzione alle fasce fragili della popolazione L'appello della delegata alla protezione civile del comune di Grottaminarda Doralda Petrillo

Permangono le criticità per le ondate di calore. Oggi a Grottaminarda la colonnina di mercurio potrà arrivare a toccare, nelle ore più calde della giornata, i 38 gradi.

Già nei giorni scorsi la protezione civile della regione Campania ha diramato un avviso per ondate di calore emanato dal ministero della salute e dal dipartimento nazionale di protezione civile per prevenire gli effetti dell'innalzamento delle temperature sulla salute dei cittadini.

In questi casi le fasce più a rischio sono le persone anziane, i neonati e i bambini, le donne in gravidanza, gli ammalati cronici e le persone senza fissa dimora.

«Facciamo nostri - afferma l'assessora Doralda Petrillo, delegata alla protezione civile del comune di Grottaminarda - i suggerimenti della dirigente della protezione civile regionale, Claudia Campobasso, la quale raccomanda di evitare di uscire tra le 11 e le 18, di evitare l'attività fisica, di assicurarsi un'idratazione costante bevendo molta acqua ed evitando bevande zuccherate ed alcolici, di mangiare frutta fresca, fare pasti leggeri ed indossare indumenti leggeri.

In casa è importante ombreggiare finestre esposte a sud, sud/est assicurando però un'adeguata circolazione dell'aria. Se usiamo i climatizzatori, impostarli sui 25 - 27 gradi in modo che non ci sia un'eccessiva differenza con l'esterno specie se poi dobbiamo uscire. Prestiamo attenzione ai nostri animali domestici, assicurandoci che bevano anche loro.

Cerchiamo di limitare l'uso dell'auto o di evitarla per lunghi tragitti nelle ore più calde della giornata, arieggiamo prima di salirvi, evitiamo di direzionare le bocchette dell'aria condizionata direttamente verso i passeggeri. In caso di viaggi lunghi, facciamo buona scorta di acqua. Prestiamo particolare attenzione ai bambini, assicuriamoci che non siano esposti al sole e non lasciamoli mai soli in auto». Per saperne di più consultare il sito del Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/portale/home.html