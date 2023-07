Mamma dopo 10 anni: 42enne partorisce spontaneamente alla clinica Malzoni Gioia ad Avellino per l'arrivo della piccola Vittoria

Grande gioia per la famiglia di Apostolico Silvana di anni 42 e di Peduto Antonello di anni 45, da Salerno per la nascita della piccola Vittoria. Dopo oltre 10 anni di tentativi e diverse terapie, la coppia è finalmente riuscita a coronare il loro sogno di maternità. La lunga lotta contro l'infertilità ha portato la coppia a rivolgersi al dottor Raffaele Petta, che ha condotto ulteriori accertamenti e terapie particolari. Finalmente, è arrivata la bella notizia di una gravidanza tanto attesa.

Il percorso

Tuttavia, il percorso gravidico non è stato privo di sfide. La signora Silvana ha dovuto affrontare una gravidanza complessa, complicata dall'ipertensione, un abnorme incremento ponderale e una patologia vascolare agli arti inferiori. A causa di tali complicazioni, è stata considerata candidata a un taglio cesareo.

La piccola Vittoria è nata con un parto rapidissimo

Alla 36,6 settimane, il destino ha presentato un'altra sfida quando si è verificata una rottura intempestiva delle membrane. Di conseguenza, è stata ricoverata presso il Reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni, il quale è diretto con competenza dalla dottoressa Annamaria Malzoni.

Il parto

Nonostante queste difficoltà, il 11 luglio è arrivato il momento atteso da così tanto tempo: la piccola Vittoria è nata con un parto rapidissimo, pesando 2,780 kg, assistita proprio dalla dottoressa Annamaria Malzoni.

"Esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento alla dottoressa Annamaria Malzoni, al dottore Raffaele Petta, a tutto il personale ostetrico ed infermieristico della Clinica Malzoni per la meravigliosa assistenza avuta durante il ricovero presso quella struttura," afferma Silvana con gioia incontenibile.

La nascita della piccola Vittoria è stata una vittoria non solo per la famiglia di Apostolico Silvana e Peduto Antonello, ma anche per tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per rendere possibile questo momento speciale. La loro storia è un potente esempio di perseveranza, amore e speranza, dimostrando che anche di fronte alle sfide più difficili, la gioia può trovare una via per illuminare le nostre vite.