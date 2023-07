Avellino in lutto, è morto Salvatore Marzullo storico tifoso del Lupo Icona biancoverde si è spento dopo una lunga malattia

La città di Avellino è in lutto: dopo una lunga malattia è morto Salvatore Marzullo. Collega e grande appassionato del lupo, ha lasciato un vuoto incolmabile nella tifoseria biancoverde, dimostrando che il calcio va oltre i risultati sul campo, ma coinvolge il cuore e la passione di tante persone. Supporter vero ha animato sempre il tifo vero. Ogni domenica, con la sua voce appassionata, caricava il tifo allo stadio e dava forza ai giocatori in campo.

Icona biancoverde, esempio per le giovani generazioni appassionate del Lupo lascia un vuoto incolmabile tra familiari, amici e parenti. Oggi, più che mai, la tifoseria biancoverde si unisce in un abbraccio commosso, consapevole che Salvatore Marzullo non sarà mai dimenticato e che il suo spirito sarà per sempre vivo in curva.