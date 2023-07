Terremoto in Campania: scossa avvertita anche ad Avellino Centinaia di segnalazioni in tutta la provincia irpina: la scossa 3.6 a Laviano

Terremoto in Campania, scossa avvertita in tutta la provincia di Avellino. Dal capoluogo ai comuni del comprensorio sono centinaia le segnalazioni anche sul social. L'epicentro dell'evento tellurico è avvenuto, alle ore 10.20 di oggi mercoledì 26 luglio, a Laviano con una magnitudo di 3.6.e ha interessato i comuni tra Salernitano e Irpinia come Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia, Caposele, Oliveto Citra, Sant'Andrea di Conza , Palomonte, Castelgrande, Conza della Campania, Teora, Pescopagano, Contursi Terme, San Gregorio magno, Muro Lucano, Buccino, Cairano, Lioni, Ricigliano, Morra De Sanctis, Calitri, Rapone, Romagnano al Monte, Bella, Andretta e Campagna.

La scossa di magnitudo 3.6

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.6 è classificato come terremoto "molto leggero", spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

Il terremoto nella Solfatara

Scorrendo i dati dell'Ingv solo poche ore prima a tremare era stata la Solfatara di Pozzuoli. Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 20.03 di ieri sera.

Il sisma, durato diversi secondi, magnitudo 1.5, è stato percepito a Pozzuoli e Napoli. L'Osservatorio Vesuviano ha localizzato l'epicentro sulla Solfatara.