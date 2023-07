Avellino, concertone di Ferragosto con Achille Lauro, Tananai e Gaia Il sindaco: sarà una serata straordinaria con un tris di veri assi

Tananai, Achille Lauro e Gaia: un vero tris d’assi per il concertone di Ferragosto in piazza Libertà ad Avellino. Lo annuncia il sindaco Gianluca Festa. Svelati i nomi dei protagonisti del Ferragosto Avellinese, che segna una serie di date e nomi in rapida sequenza tra strade e rioni della città. L'appuntamento è per la lunga notte del 16 agosto tra piazza Libertà e Corso Vittorio Emanuele, per il tradizionale concertone del capoluogo avellinese.

"I tre protagonisti dell’estate italiana si esibiranno a Corso Vittorio Emanuele e coroneranno con le loro performance una programmazione estiva che ci ha ormai consacrato sulla scena nazionale della musica. Sarà una serata straordinaria, di assoluto richiamo.Una notte da tutto esaurito, che accorderà ulteriore prestigio e centralità al nostro capoluogo, attirando qui migliaia di persone anche da fuori regione. L’avevamo promesso ed abbiamo mantenuto la parola: Avellino sarà protagonista di un’estate senza precedenti.Avellino è Summer Festival.". Dichiara il sindaco Gianluca Festa.

Lungo: grande orgoglio una estate così

"È con grande orgoglio che ho il piacere di annunciare un evento che promette di essere uno dei più importanti mai visti ad Avellino. Il 16 agosto, la nostra città avrà l'opportunità di ospitare una serata di musica eccezionale che unirà diverse generazioni.Il cartellone estivo di quest'anno comprende alcuni dei nomi più noti ed emergenti del panorama musicale italiano. L'apice si raggiungerà nel tradizionale concertone del 16 agosto in Piazza Libertà, ma per quest'anno abbiamo deciso di fare un nuovo esperimento. Non più un unico nome, bensì un vero e proprio festival di tendenza pronto a rimanere nella storia. Saranno con noi Tananai, Achille Lauro, Gaia, Matteo Romano, i Disco Club Paradiso e Frada.

Siamo lieti di proporre un'offerta così diversificata e di qualità, simbolo del nostro impegno a sostenere la cultura, la musica e le arti nella nostra città. Sarà una straordinaria serata di musica e condivisione. Spero di vedervi numerosi il 16 agosto. Sarà una notte indimenticabile". Così l'assessore alle Politiche Giovanili, al Patrimonio e agli Eventi | Stefano Luongo.