Bottiglie rotte e vicoli come orinatoi: questa è la movida nel centro storico... Violata sistematicamente l'ordinanza del sindaco Festa: ed ora si teme il peggio per i concerti.

L'altra faccia del ferragosto avellinese: tutti contenti dei concerti programmati dall'amministrazione comunale, ma il rispetto delle regole e del vivere civile? Ancora una volta ci arrivano segnalazioni – le foto sono state scattate nel centro storico – di una movida fuori controllo, senza regole e senza rispetto dei luoghi.

O meglio, le regole ci sarebbero, visto che il sindaco Festa ha ordinato il divieto di vendere alcolici in bottiglia ma nella parte antica della città c'è chi continua a fregarsene delle ordinanze. Anche perché al di là di qualche pattuglia chiamata dai residenti esasperati e sull'orlo di una crisi di nervi il sabato sera poi di controlli neanche l'ombra. Ma c'è di più. Al di là dell'abbandono indiscriminato di rifiuti i vicoli del centro storico diventano di sera degli orinatoi a cielo aperto, creando una situazione igienico sanitaria molto grave e una condizione francamente vergognosa per i residenti. Sarebbe il caso, in vista di concerti così importanti annunciati dall'amministrazione comunale, di prevedere anche gli adeguati servizi a favore degli avventori che sbarcheranno nelle strade della città.