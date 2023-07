Troppo degrado, sindaco all'alba in piazza Libertà: sanifichiamo, ma collaborate Il sindaco mostra l'intervento di pulizia straordinario

Concerti, eventi, migliaia di persone ad Avellino per l'Estate della rinascita ma il degrado è tanto soprattutto in piazza Libertà, dove erano scattate diverse segnalazioni per rifiuti abbandonati e degrado. Stamane all'alba è scattato un intervento straordinario di pulizia a cui ha presenziato il sindaco Gianluca Festa che in un video spiega: "Alle 05.00 è partito l’intervento di pulizia e sanificazione di Piazza Libertà. In questi ultimi giorni una parte delle migliaia di persone che hanno frequentato la nostra città ed in particolare questo luogo lo hanno oggettivamente reso più sporco e ne hanno compromesso il decoro, per cui ho provveduto a richiedere questo intervento straordinario. Noi, come al solito, stiamo facendo la nostra parte, ma occorre che la faccia anche ognuno di voi. Contribuite a tenere pulito e decoroso il luogo in cui con i vostri cari trascorrete piacevoli serate estive in città. Ricordate che Piazza Libertà, come tutta la città, è anche casa vostra, abbiatene cura come tale.".