"Ad Avellino il miglior Ferragosto della storia. Comunità felice, la mia gioia" Avellino, il sindaco: grande lavoro dell'amministrazione, un'estate fantastica che muove l'economia

"Abbiamo organizzato il miglior Ferragosto della storia della nostra città.

Lo dico senza tema di smentita.". Gianluca Festa commenta così la presentazione del cartello di eventi in città. Ieri sera migliaia di persone in centro per la notte bianca del commercio. Un successo tra artisti di strada, concerti, microeventi che hanno invaso il centro di Avellino. "Sarà un grande Ferragosto . Gli straordinari artisti che siamo riusciti a portare qui e le grandi iniziative culturali aperte a tutti rappresentano l'apice di questa festività, che ha sempre tenuto insieme la nostra comunità e che oggi conquista la ribalta nazionale.- continua Festa -

Il merito di questo eccezionale risultato è dell'intera amministrazione, dei consiglieri e della giunta, del lavoro che abbiamo svolto per 4 anni e che ci ha consentito, anche econimicamente, di realizzare tutto questo.

La nostra programmazione è rivolta a tutti, a partire da coloro che non possono permettersi di pagare 50 euro per un concerto, o che ad agosto non hanno la possibilità di andare al mare.

Oggi siamo una città nella quale tutti possono dire a familiari ed amici, con fierezza e soddisfazione, "venite qui a trovarci, vi divertirete”.

Questa trasformazione davvero non ha prezzo. Sono contento, soprattutto della felicità che la nostra comunità ha ritrovato, dai più piccoli agli adulti."