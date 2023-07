Ancora veleni nel fiume Sabato: "Chi compie questi reati fa schifo" La rabbia degli ambientalisti

“Fate schifo, sia voi che compiete questi reati sia chi non controlla o fa fina di niente. Lo dico con tutta la mia forza”.

E' l'ennesimo sfogo del medico e attivitsta Franco Mazza nella nuova video denuncia sugli scarichi abusivi nel fiume Sabato. “Sponda sinistra del corso d’acqua – dice Mazza – area industriale rifiuti abbandonati e residui di uno scarico abusivo. Un’autocisterna ha svuotato il suo contenuto in parte sulla strada ed anche di recente perché si sente forte il cattivo odore. Insensibilità, insipienza, strafottenza, crassa ignoranza, miseria umana, mancanza di controlli. Ad un anno – conclude Mazza – dall’ultimo dossier denuncia presentato in Procura ad Avellino, nulla è cambiato”. Ancora ambiente ferito, danni, rifiuti che sfregiano la natura, e sullo sfondo la rivolta di chi si impegna da anni per l'ambiente, per la valle e i suoi corsi d'acqua.