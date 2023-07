Intelligenza artificiale al servizio della sostenibilità: Irpinia protagonista Parte la sperimentazione del progetto Greenia

Grande entusiasmo tra i bambini presso oratori, campi estivi e ludoteche nei comuni di Torre le Nocelle (AV), Montemiletto (AV) e Castelvetere sul Calore per la fase di sperimentazione del progetto GREENIA.

Il progetto, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – ASSE 3 – O.S. 3.1 – AZIONE 3.1.1 AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE MPMI CAMPANE NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INDUSTRIALIZZAZIONE è stato sviluppato dalle aziende Officine Sostenibili Società benefit, The Thinking Clouds e Mosaico Monitoraggio Integrato per offrire soluzioni innovative all’apprendimento dei temi della sostenibilità, utilizzando le più avanzate tecnologie di Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Natural Language Processing e Realtà Aumentata.

Greenia in particolare propone pillole di microlearning sui temi della sostenibilità, interazione con chatbot tramite intelligenza conversazionale e fruizione di contenuti in realtà aumentata. Nello sviluppo del progetto, sono stati realizzati micro-corsi formativi interattivi, grazie a tutor digitali, e coinvolgenti, grazie alla realtà aumentata, inerenti le tematiche relative alla sostenibilità: ciclo dei rifiuti, transizione energetica, acqua, alimentazione, cambiamento climatico e mobilità sostenibile

La fase di sperimentazione ha previsto due momenti: la prima nella quale i bambini, tramite un tablet hanno avuto modo di vivere un’esperienza di realtà aumentata per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e, successivamente, un’indagine di customer satisfaction, con un questionario di 5 domande a risposta multipla dal quale è emerso che il 65% dei bambini ha dato il punteggio massimo di gradimento e il 75% ha dichiarato che suggerirebbe Greenia ad un amico.

“Siamo lieti di essere stati coinvolti e di aver constatato e appreso del progetto Greenia! I nostri complimenti ad Officine Sostenibili e ai partner di progetto i quali, con impegno e tenacia, hanno sviluppato un prodotto coinvolgente ed accattivante graficamente per i bambini delle scuole primarie. Siamo fiduciosi che attraverso il gioco e la didattica conversazionale, di cui è provvista la web app, l’obiettivo di sensibilizzare i nostri ragazzi ai temi dell’Agenda 2030 ONU sia sempre più realistico”, Massimiliano Minichiello sindaco del comune di Montemiletto.

Generoso Moccia, sindaco di Castelvetere sul Calore: “Grazie ad Officine Sostenibili abbiamo avuto l'opportunità di ospitare il progetto Greenia presso la nostra ludoteca qui a Castelvetere sul Calore. I bambini sono stati da subito interessati. Trasmettere i valori della sostenibilità e dell'apprendimento tramite la tecnologia è un modo intelligente ed immediato per diffondere messaggi di enorme importanza.”

Così il sindaco di Torre le Nocelle Antonio Cardillo: “Ho accolto con entusiasmo la proposta di sperimentazione dell’app Greenia presso il campo estivo organizzato sul nostro territorio comunale. Sono convinto che se direttamente coinvolti tramite giochi interattivi, intelligenza artificiale e realtà aumentata, i bambini possano sperimentare in modo pratico i concetti della sostenibilità e quindi sviluppare maggiore sensibilità rispetto alle questioni ambientali. Ciò li renderà cittadini più responsabili e interessati a proteggere e preservare l’ambiente da danni e degrado.”