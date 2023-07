Avellino, arriva Geolier: fan anche da fuori Regione, si lavora a Campo Genova Previsto l'arrivo anche di pullman con fan dalla Puglia e non solo

Sono previsti arrivi anche da fuori Regione per il concerto di Geolier ad Avellino, in programma per domani mercoledì 2 agosto 2023. Un grande evento, quello con il rapper napoletano per l'Avellino Summer Fest , che impone la sistemazione in tempo record della Smile Arena e l'individuazione di aree sosta per i pullman in arrivo da tutta la regione e non solo. È stato predisposto un piano ad hoc per la logistica, per l'evento che interessera' l'area di contrada Amoretta.

In arrivo migliaia di fan

E si inizia oggi, con in più lo stop al mercato bisettimanale di campo Genova, per consentire la sistemazione di palco, perimetri e allestimenti necessari. Il concerto in un primo momento era stato programmato a rione San Tommaso. Poi, l'amministrazione comunale ha deciso lo spostamento a campo Genova, nella Smile Arena, per consentire alle migliaia di fan del rapper napoletano di assistere al grande evento.

Pullman e logistica

Primi lavori da stamane come spiegano dal comune : "in considerazione del fatto che, nella serata del 2 agosto, nella "Smile Arena" (Campo Genova), è previsto lo svolgimento del concerto di "Geolier", nell'ambito dell' "Avellino Summer Festival 2023, e che l'evento necessita dell'installazione del palco e delle strutture necessarie, per la sola giornata di martedì 1 agosto, il mercato bisettimanale è sospeso. Il provvedimento nasce dalla necessità di apprestare ogni possibile strumento di prevenzione e controllo ed assicurare una tranquilla e sicura fruizione degli spazi pubblici.".

Attesa per le giostre

Così in una nota spiegano gli amministratori. Anche l'allestimento delle giostre slitta di qualche giorno per fare posto all'artista napoletano. Per motivi di sicurezza in vista della massiccia affluenza che si prevede, slitta anche lo start alle immancabili Giostre di Ferragosto.

Quest’anno, infatti, il Parco dei divertimenti sarà montato nel vasto spazio di Piazzale degli Irpini, più noto come parcheggio dello Stadio, storica location del mercato bisettimanale, poi dislocato per lasciare spazio al terminal provvisorio degli autobus, da inizio anno trasferiti nel capolinea di via Pini.

Ragioni di ordine pubblico, dunque, hanno spinto l’amministrazione comunale a non rendere ancora operativa la delibera che concede lo spazio di Piazzale degli Irpini ai giostrai.

Fuochi d'artificio a Ferragosto

Ma non è tutto: pare le giostre dovranno chiudere l’accesso agli utenti proprio nel giorno di Ferragosto, quando l’afflusso di persone è certamente importante.

Piazzale degli Irpini, infatti, è l’area da sempre predisposta per ospitare i fuochisti dello spettacolo pirotecnico del 15 agosto e, pare, che l’amministrazione confermando la location, sia costretta a imporre lo stop delle giostre per quel giorno.