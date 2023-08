Caos Pronto Soccorso Moscati, Fiordellisi: "Riaprire Solofra" Il segretario Cgil: "Situazioni straordinarie e drammatiche ma mancano risposte nel quotidiano"

Ad Avellino non si spegne l'eco dell'emergenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Moscati con pazienti in attesa in questi giorni anche 12 ore per un codice arancione.

Il deputato Gianfranco Rotondi ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro Orazio Schillaci chiedendo "se sia informato di quanto accade al Pronto soccorso di Avellino, ove si registrano file di dodici ore, e non viene assicurato il diritto alla tempestiva assistenza degli utenti; l'interrogante - dice Rotondi -chiede altresì se intenda assumere iniziative conoscitive prodromiche a interventi del governo di fronte alla drammatica situazione della sanità campana".

Sul tema interviene anche il segretario della Cgil irpina Franco Fiordellisi. “In questo periodo di caldo estremo stanno venendo fuori situazioni straordinarie e drammatiche. Ma il nostro sforzo deve essere quello di richiedere a Pizzuti misure che garantiscano l'efficienza anche nell'ordinario. Il problema che a noi assilla è l'ordinarietà, mancano risposte nel quotidiano".

"Per questo chiediamo al governatore De Luca e al manager Pizzuti di riaprire subito il pronto soccorso del Landolfi di Solofra per decongestionare il Moscati che soffre anche dell'utenza del nolano e del napoletano".