Lavori di ampliamento del Ponte delle Filande, firmata l'ordinanza La SP23 off-limits dal 7 agosto

Tutto pronto per i lavori di ampliamento del Ponte delle Filande. Il presidente della Provincia Rizieri Buonopane ha firmato l’ordinanza. La chiusura della SP23 sarà effettiva a partire dal 7 agosto 2023 e perdurerà per un periodo stimato di 150 giorni naturali e consecutivi, terminando il 4 gennaio 2024. "Sono stati superati i diversi ostacoli burocratici e tecnici che si sono presentati lungo il percorso - dichiara Buonopane - Un tragitto che è stato insidioso, ma finalmente siamo arrivati al traguardo dell'apertura del cantiere. Ora è necessario rispettare la tabella di marcia e consegnare ai cittadini di Atripalda e di Avellino una infrastruttura sicura e moderna, chiudendo definitivamente il capitolo vergognoso degli allagamenti con i conseguenti e pesanti disagi per residenti e aziende della zona". Buonopane ha chiesto di accelerare, sollecitando gli enti gestori dei sottoservizi a spostare cavi e condutture e sottolinea che si tratta di un intervento atteso da anni.