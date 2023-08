"Cantiamo per Pietro", Montoro al fianco dei volontari del Santobono Venerdì sera a San Pietro di Montoro il Festival dedicato al 13enne scomparso lo scorso 29 aprile

Un Festival Canoro per aiutare i volontari che sostengono i pazienti dell'Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli.

Si terrà venerdì sera venerdì 1 settembre 2023, in via Roma nel cuore di San Pietro di Montoro, il primo Festival Canoro dedicato a Pietro Parrella intitolato "Cantiamo per Pietro". Il Festival ricorda il 13enne scomparso lo scorso 29 aprile, dopo una lunga battaglia contro un male incurabile.

Pietro Parrella amava la musica, suonava uno strumento con tenacia e passione nell'orchestra musicale della scuola, per questo familiari e amici sono voluti ripartire proprio dal canto, dalla musica per ricordare il 13enne e garantire impegno e sostegno ,per chi lotta contro il cancro, per i tanti bambini e giovanissimi ricoverati al Santobono.

Nell'ospedale napoletao lo scorso 29 aprile Pietro si è spento dopo aver lottato a lungo. Papà Mimmo, mamma Rosalba e sua sorella hanno voluto aiutare le altre famiglie che soffrono e che combattono la stessa battaglia, grazie a questa nobile iniziativa.

Per questo una parte dei proventi che verranno ricavati dal Festival Canoro, verranno devoluti ad alcune associazioni di volontari che sostengono il Santobono. Fondi per alcune associazioni che portano sorrisi in corsia, sostengono i pazienti durante il ricovero. Un'altra parte del ricavato sarà destinato ad una borsa di studio che porterà il nome di Pietro Parrella e sarà assegnata ad uno studente meritevole della scuola che Pietro frequentava: l'istituto Galiani di Montoro.

La comunità montorese è, dunque, riunita per sostenere questo Festival Canoro, una prima edizione che chiama a raccolta tutti i giovanissimi talenti in erba. L'appuntamento è per venerdì sera in via Roma a San Pietro di Montoro. "Siamo particolarmente emozionati nell'attesa di questo evento- commenta Dario Della Rocca -. Il Primo Festival Canoro: "Cantiamo per Pietro" ha ottenuto il patrocinio del Comune di Montoro, il sostegno delle associazioni: "Associarte", "Team Cycling amici per Montoro", "Cittadini Attivi Montoro", "Apss San Pietro e Paolo". Ci auguriamo che tutti i montoresi prendano parte a questo evento speciale, che riesce a rendere importante il dolore di una perdita così tragica, grazie all'impegno e alla solidarietà verso chi soffre e chi combatte la stessa battaglia. Il ricordo di Pietro Parrella vivrà sempre nei cuori di tutti i montoresi".