Tappa a Pietrastornina per DonatoriNati: "Chi Dona il Sangue, Dona la vita" Appuntamento domani in piazza Vittorio Veneto dove ci sarà un'autoemoteca Frates

Una raccolta straordinaria di sangue, organizzata dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia, dall’ Associazione Pretalando, e DonatoriNati Polizia di Stato e patrocinata dal Comune di Pietrastornina.

Essere tra la gente e per la gente: è questo l ‘obiettivo di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco che con i loro uomini e donne portano avanti, in tutta Italia, un grande obiettivo: diffondere sempre più la cultura della donazione di sangue. Domani 27 agosto dalle ore 8.00 alle ore 12.00 personale medico a bordo di un’autoemoteca della Frates accoglierà quanti vorranno donare il sangue.

Un gesto semplice e generoso che salva la vita.Una sinergia istituzionale, che si intreccia con la collaborazione di altre associazioni di volontariato locali, che operano per la comunità unendo lo sport alla beneficenza, come “Petralando”guidata dalla Presidente Letizia Pisaniello.

Un modo per essere in prima linea e per dare un esempio forte e chiaro ai cittadini e ai giovani. “Prima di tutto la solidarietà “ il claim dell ‘evento, che è previsto, dunque, dalle 8 alle 12 presso piazza Vittorio Veneto del borgo irpino. Saranno presenti mezzi dei Vigili del Fuoco e le unità cinofile della Polizia di Stato, un modo per diffondere la cultura della legalità e della solidarietà e per “Esserci Sempre “. Nel pomeriggio del 27 agosto, sempre il Circolo PetraStrumilia presieduto dal Prefetto e Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha organizzato un corteo storico alle 17.30.

Rivivranno i costumi d’epoca delle terre del Partenio e della Valle Caudina che furono dei Della Leonessa, dei Caracciolo e dei Lottiero D’Aquino. Il clou dell’evento, fra trombe, tamburi e rappresentazioni, sarà la messa in scena del leggendario matrimonio fra Covella Caracciolo (figlia di Petricone Caracciolo, vicerè della Regina Giovanna II) e Marino della Leonessa, (gonfaloniere dello stato della Chiesa).Previsto, quindi, un corteo storico organizzato in collaborazione con l’Associazione ASD di Giusy Battista: i figuranti sfileranno per le vie del paese con sbandieratori, tamburini, balli e canti per due ore di allegria.