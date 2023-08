Ariano: pazienti in barella nei corridoi al pronto soccorso e ambulanze nel caos Sabato d'inferno all'ospedale Frangipane, sala affollata e attese snervanti

Barelle con pazienti nei corridoi, ambulanze in coda e nel caos, sala affollata e attese snervanti. Un sabato d'inferno al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane ad Ariano Irpino. E' sembrato di rivivere i giorni bui e tristi dell'emergenza Covid. Medici sempre più ridotti e stremati.

Una situazione di estrema emergenza sotto gli occhi di tutti, non più tollerabile. E come se non bastasse, personale sanitario costretto a fronteggiare situazioni difficili e ad altissimo rischio che andrebbero gestite in maniera più oculata dagli organi inquirenti.

L'ultimo casa eclatante, l'accesso di un detenuto con problemi psichici reduce da un grave gesto avvenuto in carcere, il quale dopo aver rifiutato le cure ha provocato enormi disagi e rallentamenti nelle attività di pronto soccorso, a tal punto da dover richiedere l'ausilio delle forze dell'ordine.

E non è la prima volta che medici, infermieri e Oss si vedono costretti a fronteggiare situazioni del genere, subendo anche insulti e attacchi ingiusti.

A questo si è aggiunta la presenza di paziente affetto da Covid con le relative procedure di sanificazione degli ambienti. Ma il male peggiore resta l'afflusso in pronto soccorso di numerosi codici bianchi che andrebbero gestiti da medici di famiglia e che ormai impazzano nel fine settimana fino ad intasare la struttura.

Fino a quando si potrà andare avanti in queste condizioni? Il week end non è ancora finito e quella di oggi sarà sicuramente un'ennesima giornata di fuoco.