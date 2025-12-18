Montoro, ladri in azione a Sant'Eustachio arrivano i carabinieri, furto sventato I controlli dei militari sul territorio, il colpo sventato

Un tentativo di furto è stato interrotto nelle ultime ore nella frazione San Eustachio di Montoro grazie all’intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Solofra. I malviventi, una volta visti i militari, si sono dileguati nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce.Attività di controllo rafforzate nelle aree residenziali

L’episodio rientra nelle attività di controllo del territorio messe in atto dall’Arma per prevenire i reati predatori, con particolare attenzione alle aree periferiche e residenziali del comune.

Dopo l’allontanamento dei malviventi, i militari hanno esteso i controlli alle strade secondarie e alle campagne circostanti, al fine di ricostruire l’itinerario dei fuggitivi.