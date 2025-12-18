Sabato 20 dicembre alle ore 17:00, nella sala consiliare del palazzo comunale di Greci, si terrà la presentazione di “È arrivata la poesia” (Controluna edizioni), l’ultima raccolta di Stefania Andreottola Coppola.
Un diario di bordo dell’anima che attraversa il buio per ritrovare la luce, in un dialogo profondo tra letteratura e territorio nella suggestiva Valle del Cervaro.
L’opera affonda le radici nel calvario della malattia del padre dell'autrice e nella sua scomparsa: un’esperienza trasfigurata in versi dove la poesia non è semplice lamento, ma strumento di indagine estrema. La morte diventa qui la cornice che conferisce alla vita una nitidezza nuova, rintracciabile solo nel "punto esatto dell’onestà".
All'incontro, che assume i contorni di un alto momento di confronto civile, interverranno il sindaco di Greci, Nicola Luigi Norcia, il presidente dell’Upi Michele Ciasullo e il noto giornalista Francesco Pionati.
Un appuntamento necessario per chiunque cerchi nella parola scritta una bussola per attraversare le tempeste dell’esistenza e riconnettere il dolore privato a quello universale.