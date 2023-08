Lo Stato Sociale sceglie Ariano Irpino: unica tappa in Campania Mercoledì 30 agosto, ore 22.00 in Piazza Plebiscito il concerto gratuito del collettivo bolognese

Con “Stupido sexy Futour” Lo Stato Sociale fa tappa ad Ariano Irpino, unica tappa in Campania. Mercoledì 30 agosto alle ore 22.00 il collettivo bolognese infiamma Piazza del Plebiscito. Fervono i preparativi in città ed è già partita la macchina organizzativa, per accogliere al meglio uno dei gruppi musicali più acclamati del panorama musicale italiano. Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo (tutti i componenti del gruppo) presentano il nuovo disco, a sei anni dall’ultimo progetto musicale.

Si tratta di 11 canzoni che fotografano la percezione dell’attualità e il filtro dello spirito critico che da sempre li contraddistingue. “Questo è un momento in cui fare un disco politico ci è sembrato il miglior gesto d’amore possibile.

Un disco per guardare al futuro che ci aspetta, un futuro stupido come l’umanità e sexy come la bellezza” si legge sulla pagina social.

Dai megafoni digitali, la band annuncia “Per esempio a noi piace il sud, che ci suoniamo poco spesso e ogni volta è una festa leggera. Per esempio non vediamo l’ora”. Spregiudicato, ironico e irriverente, Lo Stato Sociale è un gruppo che ha incassato fin dagli esordi un apprezzamento di pubblico ampio e variegato.

I “regaz” si sono fatti largo non solo nel panorama musicale, ma anche culturale, attraverso la pubblicazione di libri, sono approdati alla graphic novel e hanno condotto programmi radiofonici. Artisti poliedrici, i componenti oggi sono un riferimento di primo piano nell’ambito della discografia internazionale.

Per l’amministrazione comunale guidata da Enrico Franza e l’assessora alla cultura Maria Elena De Gruttola, l’offerta del palcoscenico dell’Estate Arianese 2023 come unica tappa in Campania alla band è motivo di vanto e orgoglio.

La costruzione del cartellone degli eventi dell’estate arianese conferma un intrattenimento di qualità e per tutti. Il concerto de Lo Stato Sociale è gratuito, ed è il terzo promosso e organizzato dal Comune. Come per gli eventi precedenti, è stato già disposto un piano sicurezza, con la possibilità di accedere ai parcheggi e a tutti i servizi utili.

Si ricorda a tal proposito, che le aree parcheggio a disposizione sono: il silos Calvario in Piazza Enea Franza (che sarà gratuito solo per la giornata del 30 agosto), Piazza Mazzini o stazione dei pullman, e Piano della Croce. Sono tre aree parcheggio tutte limitrofi al centro città e in prossimità di Piazza Plebiscito.

La piazza sarà chiusa e inibita al traffico veicolare a partire dalle ore 20.00, e in concomitanza saranno aperti gli stand. La serata sarà vigilata da apposito servizio d’ordine.

Lo Stato Sociale è un collettivo bolognese composto da Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo. Nasce nel 2009 ma solo nel 2012 arriva il primo vero album “Turisti della democrazia” e il primo vero tour di 200 date in tutta Italia. Nel 2014 esce il secondo album “L’Italia peggiore” a cui seguono un lungo tour estivo che registra oltre 70.000 presenze ed esibizioni nelle principali capitali europee. Nel giugno 2016 pubblicano il loro primo romanzo “Il movimento è fermo”. Il libro, edito da Rizzoli, esaurisce 5 ristampe e caratterizza la band come collettivo artistico variegato e dalle diverse forme espressive.

Nel 2017 esce “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” e la band si esibisce prima al Mediolanum Forum di Assago (MI), poi attraversa tutta l’Italia con un tour che registra oltre 60mila presenze. Nel 2018 partecipano al 68° Festival di Sanremo con il brano “Una vita in vacanza” che riscuote grande successo di pubblico e critica piazzandosi al secondo posto nella competizione e vincendo il premio della sala stampa Lucio Dalla.

“Una vita in Vacanza” diviene il singolo più venduto in Italia per due settimane consecutive e ottiene la certificazione doppio disco di platino dalla FIMI. Ad aprile Lo Stato Sociale torna a fare la cosa che ama di più: esibirsi di fronte al proprio pubblico. Lo fa partendo per un “Erasmus musicale” alla volta dei principali club spagnoli. Questo è solo l’antipasto del tour estivo italiano che porterà i “regaz” a suonare nelle più importanti rassegne musicali del nostro Paese.

Lo Stato Sociale ha inoltre partecipato per tre volte al concerto del primo Maggio in Piazza San Giovanni, a conferma del suo legame con determinati valori. Lodo ha condotto più volte il concerto del primo maggio e viene scelto come giudice di X Factor nel 2018. Succesivamente pubblicano la loro prima graphic novel, “Andrea” , illustrata da Luca Genovese ed il secondo romanzo “Sesso, droga e lavorare” per il Saggiatore.

Nell’ottobre dello stesso anno approdano in radio con il programma “Lo Stato Sociale Show”, in onda ogni domenica su Radio2.

Il 27 gennaio 2021 annunciano l’uscita di 5 dischi, uno per ogni componente della band. Un’operazione nata per mostrare l’unicità del collettivo bolognese, lasciando spazio alle singole personalità e alle idee artistiche individuali. Il quinto dei cinque episodi, firmato da #ALBI, contiene il singolo “Combat Pop” che viene ufficialmente presentato in occasione della 71esima edizione del festival di Sanremo, segnando il ritorno dei regaz sul Palco dell’Ariston. Il 4 marzo esce “Attentato alla musica italiana”, un quintuplo disco che raccoglie i 5 volumi pubblicati singolarmente in formato fisico. A giugno 2021 Lo Stato Sociale torna finalmente in giro per lo Stivale con il “Recovery tour”, un’occasione imperdibile per tornare insieme al proprio pubblico, un ritorno alle origini in quintetto, senza fronzoli: «Uno show senza niente a cui non mancherà nulla, un territorio vergine per ricominciare ad amarsi».

Nel 2022, in occasione del decennale di “Turisti della democrazia”, annunciano una riedizione in doppio vinile colorato e autografato del mitico album d’esordio, nonché “Turisti della democrazia: Il Bootleg” una speciale compilation di versioni live inedite di tutti i brani che compongono il loro disco d’esordio e tutti i suoi b-side, più cover e inediti. Rilasciata su tutte le piattaforme digitali- e accompagnato da una serie di concerti in giro per lo Stivale per ripercorre lo storico tour che segnò il biennio 2012- 2013 mantenendo, oggi come allora, la scelta di tenere il biglietto ad un prezzo simbolico: «In anni difficili da comprendere - racconta la band - abbiamo pensato che un segnale importante da dare sia riprendere alcune abitudini che hanno distinto Lo Stato Sociale: biglietti popolari, perché in fondo noi siamo la musica della mutua.».

Dopo il successo del tour estivo 2022 la band decide di rompere ed invertire il classico schema album/disco. A dicembre 2022 infatti annuncia l’uscita per il 2023 di un disco nuovo, ma solo dopo aver prima attraversato l’Italia (quasi) per intero con un tour nei club tra marzo e aprile 2023: “L’atteso tour d’anteprima di un disco bellissimo”. Alla fine del tour uscirà il nuovo album, il quinto, anticipato a gennaio da “Fottuti per sempre” con Vasco Brondi e “Che benessere!?” con Naska.