Piazza Castello, ormai ci siamo: ecco come rinasce il centro storico di Avellino Ormai ultimati i lavori dello storico slargo che per anni è stato imprigionato dal cantiere.

Piazza Castello, ormai è conto alla rovescia per l'apertura dello storico slargo nel cuore antico della città. Anni di lavori e polemiche, inchieste della magistratura e ritardi. Ma ormai ci siamo. E il colpo d'occhio è davvero gradevole. La piazza che per anni è rimasta imprigionata da transenne e impalcature può finalmente tornare nella disponibilità degli avellinesi. Anche per il teatro Gesualdo è la fine di un incubo. Finalmente ci sarà uno scenario diverso per gli abituali frequentatori del Massimo cittadino.

Se per Piazza Castello ormai siamo in dirittura d'arrivo resta qualche malumore tra i commercianti della zona per la situazione che si vive lungo Corso Umberto. Qui il cantiere è ancora pienamente operativo e si spera nella clemenza del tempo per arrivare al rush finale e mettere fine ai disagi. Resta il nodo della bonifica dell'area del fenestrelle: qui il torrente sprigiona cattivissimi odori. Ma di sicuro grazie alla riqualificazione urbanistica questa zona potrà almeno esteticamente riacquistare una dignità che aveva perso dal dopo terremoto.

pi.mel.