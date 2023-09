Mariantonietta, il suo ricordo non muore: un Memorial per ricordarla La ragazza di Montefalcione morì prematuramente in maniera tragica pochi mesi fa.

Un giorno di sport, aggregazione e riflessione collettiva per ricordare Mariantonietta Cutillo, la ragazza di Montefalcione morta prematuramente e tragicamente pochi mesi fa.

È stata promossa dalle società sportive Partenio Stars ed Hermes Avellino con il patrocinio dei comuni di Manocalzati e Montefalcione.

La manifestazione si chiamerà Memorial Cutillo-Mariantonietta nel cuore e vedrà la partecipazione delle rappresentative di calcio under 17 della Partenio Stars Hermes, dell’Us Avellino e della Ss Juve Stabia che si affronteranno in un triangolare di calcio nello stadio comunale di Manocalzati, il prossimo 9 settembre a partire dalle ore 16,00.

“Come tutti siamo rimasti tragicamente colpiti dalla notizia e abbiamo deciso di organizzare questo memorial con lo scopo principale di instaurare e rafforzare un rapporto di solidarietà e vicinanza tra giovani di comunità contigue, ovvero Manocalzati e Montefalcione, ma non solo - spiega Marco D’Argenio, responsabile tecnico attività agonistica - attraverso lo sport e il calcio in particolare, nello spirito e sulle orme di Maria Antonietta, che si è distinta da sempre nel sociale e in attività di beneficenza”.



Nel corso della kermesse, sono previsti un momento di preghiera e una riflessione collettiva, mentre lo street artist Gennaro Percopo donerà alla famiglia Cutillo un’opera raffigurante Mariantonietta, a margine della premiazione.



“È un immenso piacere poter partecipare a questo evento - aggiungono i delegati allo sport delle Amministrazioni comunali di Manocalzati e Montefalcione, Francesco Barone e Fabio Petruzziello -

a nome delle due Amministrazioni, ringraziamo tutte le associazioni e le persone che prenderanno parte a questa giornata di Sport dedicata alla nostra “Piccola”.

Lo sport ha un’importanza vitale nella vita di ognuno di noi, in particolare per i giovani che si ritroveranno uniti in una giornata di bel gioco, sorrisi, lacrime, gioia e commozione, quando ci stringeremo virtualmente e fisicamente al papà Giuseppe e alla mamma Rosa, che per le nostre comunità, oltre ad essere una famiglia, sono esempio di orgoglio e coraggio. Ci auguriamo che questo memorial possa essere soltanto il primo di una lunga serie, perché nessuno muore mai davvero se rimane vivo nel cuore e nella mente di chi resta.

Il 17 Settembre, le società calcistiche dilettantistiche di Manocalzati e Montefalcione, organizzeranno un incontro amichevole per dimostrare l’infinito affetto nei confronti della famiglia Cutillo, affinché l’unione dei due paesi possa dar loro conforto”.