Avellino, condotta riparata: torna l'acqua ad Avellino e negli altri comuni Oltre dieci ore di intervento per risolvere il danno

Condotta riparata, torna l'acqua ad Avellino. Dopo ore di lavoro sta rientrando, progressivamente, il disservizio patito da cittadini e commercianti. È stata riparata nel pomeriggio la condotta dm 600, che stamane all'alba si era rotta, causando lo stop all'erogazione dell'acqua ad Avellino, in alcune zone della città, e in altri comuni tra hinterland e zona del Partenio. È durata molte l'ore interruzione idrica, risolta grazie al super lavoro dei tecnici dell'Acs, coordinati dal responsabile Vito Guerriero. Il manager dell'Alto Calore, Michelangelo Ciarcia , ha seguito costantemente l'evolversi degli interventi, scattati all'alba, nel territorio di San Potito Ultra. L'acqua sta tornando progressivamente nelle case di alcune zone di Avellino, Contrada, Monteforte Irpino, Roccabascerana, Mugnano del Cardinale, Summonte e Ospedaletto. Mercogliano, Pannarano, Pietrastornina, Quadrelle, Sirignano, e Sant’Angelo a Scala. I lavori sono stati ultimati. Il servizio e' stato ripristinato e l'acqua sta tornando in tutte le utenze.