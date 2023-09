Malata oncologica dà alla luce una bimba, miracolo alla Malzoni: "Benvenuta Mya" Anna D'Urso aveva perso il suo primo bambino prematuro sei anni fa: oggi la gioia più grande

Malata oncologica, premiata dal miracolo prezioso della vita, quello di diventare mamma. 43 anni, affetta da un tumore genetico raro, obesa Anna D'Urso ieri ha dato alla luce la piccola Mya, dopo nove mesi di gravidanza difficile. E' nata ieri nella clinica Malzoni di viale Italia, ad Avellino, a mezzogiorno e trenta minuti la piccola Mya, tanto attesa e desiderata da mamma Anna d'Urso e papà Lello. Pesa due chili la piccola, nata al nono mese, dopo una gestazione difficile per mamma Anna, che con forza amore e incredibile tenacia si è impegnata perchè Mya venisse al mondo in piena salute, seguendo ogni indicazione dettatale dai medici del Pascale e della clinica Malzoni, guidata dal professore Mario Malzoni.

Mamma Anna: la forza della vita vince su tutto

“Questa nascita è uno straordinario miracolo”, dice mamma Anna dalla stanza in reparto alla Clinica Malzoni. “Appena l'ho vista non mi sembrava vero che fosse cresciuta nella mia pancia, che fosse dentro di me. Non riesco a trattenere l'emozione di questo miracolo, che è il regalo più grande della mia vita”. Alla Malzoni la gioia è tanta e l'arrivo della piccola Mya è stato seguito passo passo dal professore Carmine Malzoni. Una gravidanza ad altissimo rischio quella di Anna, malata oncologica, affetta da un tumore genetico raro, obesa e 43enne. Seguita anche al Pascale dai dottori Stefano Mori e Paolo Ascierto, Anna ha dimostrato tenacia e forza, nel portare avanti la gravidanza e al contempo seguire piani medici e alimentari previsti, con scrupolosità e forza. Una gravidanza che è stata seguita dai tre luminari Carmine Malzoni, Stefano Mori e Paolo Ascierto per evitare ogni fattore di rischio, prevenendolo, grazie all'impegno dei medici Casarella, Giuseppe e Lucia.

Il dramma del piccolo prematuro sei anni fa

Sei anni fa Anna diede alla luce il suo primo bambino prematuro, che pesava solo 360 grammi. Il piccolo lotto per alcuni giorni, poi il suo cuoricino si fermò per sempre. Dopo anni Anna è rimasta incinta nuovamente. “Una gravidanza inaspettata, non cercata, arrivata come un dono dal cielo”. Racconta emozionatissima e provata ancora dal parto avvenuto ieri nella storica clinica di viale Italia.



Le cure e la dieta: "Ho perso tanto peso per tutelare la piccola"

“Sei anni fa in questa clinica davo alla luce mio figlio prematuro di soli 360 grammi. Oggi dopo essermi sentita sbagliata e non adatta per anni, in un momento in cui credevo che Dio fosse arrabbiato con me, perché ho distrutto e chiuso il mio matrimonio per rendere felice e libero di farsi una famiglia almeno lui, non so dirvi come ne quando il destino mi ha fatto incontrare il padre di mia figlia,dopo pochissimi mesi mi sono ritrovata in attesa di mia figlia e per fortuna ero già in cura e sotto controllo periodico con Giuseppe Casarella, che è ginecologo e endocrinologo e mi ha dato solo sani e veri consigli e la figlia Lucia Casarella una professionista sia nella ginecologia che nella endoscopia, sempre presente x tutti i pazienti anche telefonicamente sempre a darti consigli e supporti, sono tornata in forma fisica e avevo analisi perfette. Ho perso vari kg anche durante la gravidanza. Casarella padre e figlia, informati da me della imminente gravidanza mi hanno subito coperto ogni fattore di rischio con le giuste medicine e essendo paziente oncologica al Pascale contestualmente mi segnalavano a Raffaele Petta al quale in 8 mesi ho visto compiere veri e propri miracoli nel campo e con me ha evitato una rottura di placenta e vari piccoli incidenti di percorso e ha reso possibile la nascita di Mya.... Al 5 mese di gravidanza è stato informato il Prof Carmine Malzoni che con la sua esperienza inimitabile mi ha supportato finora e ha fatto nascere oggi mia figlia con il supporto del dottor Miele e non poteva mancare la Dott.ssa Casarella. Voglio ringraziare tutti dalle OSS alle ostetriche alle infermiere e dottori tutti sotto elencati.



Il mio primo bimbo morto, una spina nel cuore

Ho una spina nel cuore perché penso che, forse, la mia prima gravidanza poteva andare avanti e mio figlio sarebbe potuto essere qui. Oggi più che mai penso a lui. Sono tanti iprofessionisti che, oggi, voglio ringraziare perchè mi hanno curata, affiancata e seguita come i dottori Picone e Anna Adamo e Picariello e Gennaro Miele che ho conosciuto in clinica . Ringrazio tutti perché senza professionisti che hanno anche umiltà e cuore il mondo è più brutto, grazie a loro la vita è meravigliosa”.