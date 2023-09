Isochimica, Ciafani (Legambiente): "Risarcimento per gli ex operai" Il presidente nazionale ad Avellino ha parlato anche di rifiuti e rinnovabili

Economia circolare dei rifiuti e fonti rinnovabili per uscire dalla crisi energetica e raggiungere l'autosufficienza. E' la ricetta di Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, intervenuto ad Avellino a FestAmbiente.

Ma doveroso, in questo territorio, partire da una ferita ancora sanguinante in tema ambientale, l'ex Isochimica. “Quella di Borgo Ferrovia è una delle tante storie di ordinaria follia di questo paese. Chiederemo un incontro al Ministro Calderone, presseremo il Governorispetto alla questione del risarcimento del danno per gli operai”.

Rifiuti e transizione energetica i temi del confronto che si svilupperà a FestAmbiente. “A questa provincia e alla Campania servono gli impianti per completare il ciclo dei rifiuti. Continuiamo a non comprendere le proteste di chi si lamenta della realizzazione o ampliamento di nuove discariche, dell'apertura di nuovi termovalorizzatori e, parallelamente, contesta anche gli impianti industriale dell'economia circolare”.

E poi investire su eolico e fotovoltaico. "Se vogliamo puntare all'indipendenza del nostro paese dobbiamo produrci da soli l'energia. Per farlo occorre realizzare gli impianti sul territorio nazionale. Nel caso dell'eolico, l'appennino campano e quello irpino non possono essere esenti dalla creazione di nuovi impianti”.