Sentieri mediterranei al via tra concerti, visite guidate e incredibili sorprese

L’attesa è finita. Al via questa sera, a Summonte, la 25esima edizione di “Sentieri Mediterranei - Per le vie dei borghi e dei castelli più belli d’Italia”. Una due giorni tra food, con prodotti tipici-locali e straordinari spettacoli artistici e musicali con la meravigliosa cornice della Torre Angioina. Si inizierà alle 15:00 con l’escursione della Chiesa rupestre di San Silvestro a cura di Irpinia Trekking. Dalle 16:00 sarà possibile effettuare visite guidate al Borgo, dalla chiesa di San Nicola di Bari al complesso castellare della Torre Angioina. Dalle 19:00 l’apertura degli stand gastronomici, subito dopo, dalle 20:00, musica al borgo e animazione territoriale con artisti di strada, in collaborazione con la Pro Loco Submmontis. Alle 22:00, l’evento clou, con il concerto di Roy Paci & Aretuska. Il giorno dopo, 17 settembre, le attività prenderanno il via dalle 10:00 con l’escursione del percorso ambientale Summonte - Campo San Giovanni con possibilità di usufruire di aree pic-nic, passeggiate, belvedere e arrampicata sportiva, a cura di Irpinia Trekking. Alle 11:00, presso la sala del Museo Civico, si svolgerà la presentazione del libro di Luigi Famiglietti “Il ruolo dell’università per le aree interne”. Oltre all’autore saranno presenti, Francesco Minchillo, Task manager Anci - Progetto P.I.C.C.O.L.I., ed i sindaci delle aree interne. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Gianni Festa. Dalle 16:00 riprenderanno le visite guidate. Poi dalle 19:00 la riapertura degli stand gastronomici, dalle 20:00 musica e animazione territoriale in collaborazione con la Pro Loco Submmontis. Alle 22:00, il concerto degli O’ Rom. “Questi due giorni - dichiara il sindaco di Summonte, Ivo Capone - rappresentano un’occasione unica per esplorare la bellezza del nostro borgo attraverso il percorso ambientale, le meraviglie custodite nel Museo Civico e i sapori autentici dei nostri piatti e dei vini locali”.