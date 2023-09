Bombardamenti del '43 ad Avellino, suggestiva la rievocazione al Rosario Videomapping, effetti scenici e sonori hanno catturato l'attenzione di tanti cittadini.

Ad Avellino una rievocazione suggestiva ed emozionale dei bombardamenti del 14 settembre 1943. E’ stata l’iniziativa “Con Animo Fierissimo”, organizzata nella serata di ieri dall’Amministrazione comunale insieme all’associazione “Magnitudo”.

Sulla facciata della chiesa del Rosario, il videomapping che, unito agli effetti scenici e sonori voluti dal settore Cultura di Piazza del Popolo, ha costruito uno storytelling particolarmente immersivo. In tanti sono stati catturati dalle suggestive ambientazioni dell’epoca.

Qualche polemica durante le prove di venerdì per le svastiche apparse sul Rosario. Ieri sera alla proiezione ufficiale è arrivata la decisione di eliminarle, presa di concerto tra amministrazione comunale, associazione Magnitudo e parroco del Rosario.

Il dirigente del settore Cultura, Gianluigi Marotta, risponde così alle critiche. "Era un frame di due secondi estrapolato dal contesto di un video che dura dieci minuti. E' una rievocazione, non ha l'ambizione di essere storica. Restiamo al prodotto offerto, ai video, ai suoni per rievocare quella tragedia e lasciare alle nuove generazioni la testimonianza di allora e di quello che ancora oggi accade in tante parti del mondo".