Solofra, le priorità di Moretti: "Imminente la riapertura dell'ospedale" In mattinata la proclamazione degli eletti

Nessun ribaltone a Solofra dopo la ripetizione del voto del giugno 2022, limitatamente alle sezioni 3 e 5: Nicola Moretti torna sindaco.

S'impone nettamente con oltre 300 voti di scarto rispetto ad Antonello D'Urso; completamente fuori gioco la terza candidata, Marilù Guacci.

Oggi c'è stata la proclamazione degli eletti presso la sezione elettorale di Casa Papa e la consegna delle chiavi della città a Palazzo Orsini.

“Solofra non meritava questo stop improvviso e inopportuno. Avevamo in cantiere grandi rassegne per quest'estate, peccato ma vorrà dire che recupereremo il tempo perso".

Dopo veleni, denunce e controdenunce Moretti apre alle minoranze: "Voglio essere il sindaco di tutti" e fissa le priorità: distretto conciario e ospedale Landolfi.

“Ieri sera la prima telefonata che ho ricevuto è stata quella del manager del Moscati Renato Pizzuti. Ho voluto assicurarmi che verranno rispetati i tempi per la riapertura del Landolfi. Così sarà, è praticamente imminente”.