Air sceglie elettrico IIA, Maraia: "Grazie di cuore a chi ci ha sempre creduto" Ricordo ancora l'emozionante incontro a Bologna di tre anni fa e quello che allora era solo un sogno

"Tre anni fa, quando incontrai l'ingegnere che stava seguendo lo sviluppo del primo bus elettrico, presso lo stabilimento di Bologna di Industria Italiana Autobus, gli occhi si fecero lucidi. Gli occhi dell'ingegnere ,ma anche i miei, perché sapevamo entrambi che una cosa era sicura, non l'autobus elettrico, eravamo sicuri che nessuno dei due stabilimenti, di Bologna e Valle Ufita a Flumeri, avrebbero chiuso.

In tutta la travagliata vicenda di Industria Italiana Autobus, dei suoi 600 operai, quello che non dimenticherò mai è quel grazie dell'ingegnere." E' quanto scrive in una nota l'onorevole irpino Generoso Maraia.

"Quello che era solo un sogno, gira tra le strade delle nostre città e può consolidarsi e crescere ,se tutti continuano a fare la loro parte: dalla politica al sindacato, dagli operai alla dirigenza dell'azienda.

E’ notizia di oggi che Air Campania ha deciso di testare ad Avellino, in occasione della settimana europea della mobilità (16-22 settembre), il primo bus elettrico targato Industria Italiana Autobus.

Oggi un grazie di cuore lo rivolgo io a tutti quelli che ci hanno creduto e continuano a crederci in Industria Italiana Autobus: per il bene del cosiddetto made in italy, del sistema industriale italiano, della sostenibilità sociale in termini di occupazione da difendere e fare crescere nell'era della transizione ecologica."