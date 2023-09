Ariano, Comastri ai giovani: "Non cercate la felicità in strade sbagliate" Monito del Cardinale in occasione del congresso eucaristico

Condividi









di Gianni Vigoroso

Dalle baby gang scatenate di Torino, culminate in aggressioni, violenza e rapine all’orrore di Caivano. E’ sulle devianze giovanili che focalizza l’attenzione il cardinale Angelo Comastri giunto ad Ariano Irpino in occasione del congresso eucaristico