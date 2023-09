Polo universitario Avellino, al via il 2 ottobre. Festa: Un sogno che si avvera Trenta studenti inizieranno i corsi di Tecniche per l’edilizia e il territorio.

Il prossimo 2 ottobre prendono il via i corsi del Polo Avellino dell’Università degli Studi di Salerno. Ad annunciarlo dalle rispettive pagine social il sindaco di Avellino Gianluca Festa e la vice sindaco Laura nargi.

Il primo cittadino soddisfatto parla di "sogno che diventa realtà": " La promessa è stata mantenuta. I primi a battezzarlo ufficialmente saranno i 30 studenti che hanno superato i test per il corso di Tecniche per l’edilizia e il territorio. Subito dopo toccherà agli iscritti dei due corsi di Laurea magistrale, in Sicurezza informatica e Electrical Enginering. Parte un progetto che ho fortemente voluto, cruciale per lo sviluppo della nostra città, per la sua crescita culturale e per la formazione dei nostri giovani" afferma il sindaco.

Per la vice Nargi sarà "un'avventura" e una "data storica per Avellino che finalmente avrà la sua Università