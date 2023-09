E' il giorno dell'anniversario della morte di San Pio: veglie e celebrazioni A Gesualdo in Irpinia, toccante adorazione eucaristica e benedizione degli ammalati

Notte di preghiera nei luoghi di San Pio, dalla Campania alla Puglia. Veglie in tutti i luoghi attraversati dal frate delle stimmate. In Irpinia a Gesualdo fiaccolata dal convento alla chiesa madre di Sam Nicola con il simulacro di San Pio. Particolarmente toccante e coinvolgente è stata l'adorazione eucaristica e la benedizione degli ammalati a Gesualdo, impartita da padre Enzo Gaudio. In tanti da Ariano Irpino e comuni limitrofi sono partiti verso il foggiano, per prendere parte alla celebrazione liturgica nel santuario di San Giovanni Rotondo.

Era il 1968, la notte tra il 22 e il 23 settembre muore Padre Pio. Aveva 81 anni.

Tutta la sua vita è stata una sofferenza condita con le gioie che il Signore gli ha voluto donare attraverso i suoi fratelli in Cristo. Si è speso per il prossimo e ha lottato con tutte le sue forze per convertire i peccatori più irriducibili riconducendoli sulla via dell’amore. Quanti a lui si sono rivolti hanno trovato la salvezza e la serenità di una scelta cristiana armonica e unitaria.

E oggi la giornata clou

Sempre nella chiesa madre di San Nicola, santa messa alle ore 11.00, ore 17.30 partenza del simulacro di padre Pio, processione per le vie del paese e arrivo al convento. Alle 19.00 la celebrazione solenne e la benedizione con la reliquia del santo.

Qui Pietrelcina

00,15: solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da Fr. Roberto Genuin Ofm cap. ministro generale dell’Oodine dei Frati Minori Cappuccini.

Chiesa inferiore di San Pio di Pietrelcina: ore 7,30, concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Domenico D’Ambrosio arcivescovo emerito di Lecce;

Chiesa San Pio da Pietrelcina

Ore 10,00: santo rosario a cura del servizio di pastorale giovanile-vocazionale dei frati minori cappuccini della provincia di Sant’Angelo e Padre Pio. Ore 11,00: solenne concelebrazione eucaristica con Francesco Neri Ofm cap. arcivescovo di Otranto.

Ore 17,00: solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da padre Franco Moscone Crs arcivescovo di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo. A seguire: Atto di affidamento dei bambini a san Pio e processione con la statua del Santo (percorso: chiesa di San Pio da Pietrelcina, piazzale Santa Maria delle Grazie, viale Cappuccini, piazza Europa, largo 28 luglio, piazza Europa, viale Cappuccini, Casa Sollievo della Sofferenza, chiesa all’aperto di San Pio da Pietrelcina).

Chiesa all'aperto

Dopo la processione, spettacolo di Fontane danzanti – Acqua, fuoco e luci in danza a ritmo di musica.